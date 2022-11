En perdant face à Holger Rune en finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy il y a un peu plus d’une semaine, Novak Djokovic a subi sa première défaite sur le circuit prin­cipal depuis son quart de finale de Roland‐Garros contre Rafael Nadal le 31 mai dernier. Ce revers peut avoir un effet béné­fique sur le Serbe selon Alex Corretja, très élogieux envers Nole au micro d’Eurosport.

« Je pense que la moti­va­tion de Novak en ce moment est d’es­sayer de gagner tout ce qu’il joue, parce qu’il a gagné presque chaque fois qu’il a mis les pieds sur le court, donc sa confiance doit être énorme. Le fait qu’il ait perdu la finale à Bercy peut l’aider à soulager un peu le senti­ment qu’il ne peut pas perdre. Maintenant il sait qu’il peut perdre, gagner le Masters est impor­tant. Ce sont des points gagnés pour la saison suivante, en essayant d’être bien placé, parce qu’à la fin, vous ne voulez pas être à la huitième ou à la septième place, car alors vous pouvez affronter des adver­saires plus diffi­ciles en quarts. Donc chaque fois que vous grimpez dans le clas­se­ment, cela vous aide à être un peu plus serein pour l’avenir. Je pense qu’il est un gagnant et qu’il a montré qu’il en était un. Il aime montrer qu’il est meilleur que les autres. C’est pour­quoi je pense que pour Novak, c’est un tel soula­ge­ment de pouvoir jouer. Il est heureux parce qu’il se montre à lui‐même et aux autres qu’il est toujours là comme l’un des gars les plus forts. »

Djokovic démar­rera son Masters contre Stefanos Tsitsipas ce lundi soir.