Alex Corretja est l’un des analystes les plus pertinents du circuit et se trompe rarement dans ses pronostics.
Interrogé lors de l’émission El Larguero, l’ancien numéro 2 mondial a tenu à prévenir Carlos Alcaraz, qui a complètement écrasé Frances Tiafoe lors de son entrée en lice à Turin. Selon lui, la tâche sera bien différente lors de son prochain match face à Daniil Medvedev, qui ne lâchera rien, surtout dans ces conditions particulièrement rapides qu’il affectionne.
« Il est très intelligent et sait comment manœuvrer ses adversaires… Si tu veux lui rouler dessus, tu vas devoir te battre énormément », a prévenu Alex Corretja.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 11:04