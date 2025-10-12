La défaite hier face à Rinderknech sonne un peu la « fin » de la saison pour le Russe qui était encore en course pour le Masters de Turin. Classé pour le moment 15ème à la Race, il devrait réaliser un parcours sans faute lors de la saison indoor. Interrogé au sujet de ses ambitions à venir, Daniil a été plutôt clair.
« Si j’avais gagné ici [à Shanghai], bien sûr, j’aurais dû réfléchir, car je serai revenu dans la course, mais en l’état actuel des choses, c’est très loin. Le seul problème, c’est que je ne pense pas y aller comme remplaçant, même en tant que premier [ rires ]. Je suis fatigué ; la saison a été difficile. J’essaierai de bien jouer à Almaty, Vienne, Paris ; quoi qu’il arrive, arrivera »
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 11:50