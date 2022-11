Battu en finale à Bercy par le phéno­mène scan­di­nave Holger Rune, Novak Djokovic va main­te­nant s’en­voler pour Turin, où il tentera de remporter pour la sixième fois le Masters, afin d’égaler Roger Federer. Depuis ses quatre titres d’af­filée entre 2012 et 2015, le Serbe a joué deux finales et deux demies mais n’a plus gagné ce pres­ti­gieux tournoi des maîtres.

En confé­rence de presse à Paris, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem a expliqué comment il abor­dait cette dernière grosse échéance en 2022.

« A ce stade de ma carrière, chaque point est impor­tant. Partout où je joue, j’es­saie de l’emporter, ce n’est pas un secret. C’est ma menta­lité, mon approche quand je vais aborder Turin. Je me sens très bien sur le court. Je pense que je joue très bien au tennis. Bien sûr, je suis déçu de cette défaite aujourd’hui, mais j’étais proche du but. Cela ne s’est joué qu’à quelques points. Le niveau de tennis que je démontre est très haut et j’ai mes chances. Chaque match, c’est comme une finale là‐bas. Il n’y a pas de match facile. Il faut être en forme, il faut être frais et dispo. Il y a un jour entre chaque match à ce moment‐là, donc je pourrai un peu me reposer entre deux matchs, c’est une bonne chose. On verra bien. J’ai joué l’année dernière, j’ai très bien joué. J’ai joué en demi‐finale contre celui qui a gagné le tournoi (Zverev, ndlr). Je sais qu’il y a un rebond plus élevé. C’est un court très rapide, il faut que le service soit très bon. Je serai là quelques jours avant pour m’en­traîner. J’espère que je pourrai être au meilleur de ma forme. »