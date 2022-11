En 2022, Novak Djokovic a manqué deux tour­nois du Grand Chelem, quatre Masters 1000 et a même perdu ses 2000 points de Wimbledon malgré son nouveau sacre. Mais peu importe le contexte, le Serbe, extrê­me­ment classe en confé­rence de presse, a rendu un bel hommage à Carlos Alcaraz qui a soulevé son trophée de numéro 1 mondial en 2022 mercredi à Turin.

« Il le mérite. Il n’y a aucun doute là‐dessus. Je ne veux pas entrer dans la discus­sion de savoir si j’ai joué moins ou plus, peu importe. La réalité est ce qu’elle est. Il est le numéro un et il mérite d’y être. Je pense que c’est un nouveau visage et un bon joueur pour notre sport. C’est un gars très gentil. Il travaille très dur. Il a une bonne équipe de personnes autour de lui. Il se repré­sente et repré­sente le tennis d’une bonne façon. Je ne peux trouver que des choses posi­tives à dire sur lui. »