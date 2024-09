Bien qu’il ait expliqué que le Masters n’était pas un objectif, il est peu probable que Novak fasse l’im­passe si son clas­se­ment à la « Race » le permet.

9ème ce matin, il risque bien de le rester à la fin de la semaine après l’hé­ca­tombe de ce jeudi et vendredi à Pékin et Tokyo si on se concentre sur ses pour­sui­vants directs.

On pense à Paul, Tsitsipas, Tiafoe mais aussi à Hurkacz sorti cette nuit par Draper. Dans le même registre les défaites de Fritz, Ruud sont aussi de vraies bonnes nouvelle pour le Serbe car même s’ils sont devant lui, l’écart n’est pas très important.

D’ailleurs, on rappelle qu’il reste pas énor­mé­ment de points à prendre.

3000 si on se place dans la situa­tion impos­sible d’un joueur qui venait à gagner un tournoi dans chaque semaine du calen­drier jusqu’à la fin de la saison.

Plus que jamais le Masters1000 de Shanghaï ressem­blera donc à une grande « finale » pour Turin.

Si Nole venait à l’emporter, il serait très proche d’être oblige de se rendre fin novembre dans la capi­tale du Piémont