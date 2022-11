Casper Ruud – Rafael Nadal, Novak Djokovic – Daniil Medvedev : deux affiches au synopsis quasi iden­tiques. Un joueur déjà qualifié affron­tait un autre certain de plier bagage à la fin du match.

Et pour­tant. Le « film », beau­coup plus long que prévu, fut égale­ment bien plus passion­nant ce vendredi car Djokovic a un fait preuve d’une impli­ca­tion maxi­male pour rester invaincu dans le tournoi, conti­nuer sur sa lancée et envoyer son adver­saire en vacances avec quelques doutes en plus.

Très impliqué et perfec­tion­niste, le Serbe s’est parfois agacé, a crié. Il a joué chaque balle à fond et a augmenté le niveau en même temps que Medvedev en fin de deuxième manche, alors qu’il avait énor­mé­ment de mal à reprendre son souffle.

Après avoir magni­fi­que­ment sauvé quatre balles de set, en vain, il a été aperçu en détresse sur sa chaise, trem­blo­tant. Il a diffi­ci­le­ment enlevé son tee‐shirt, s’est aspergé d’eau puis n’a pas aban­donné, à la veille de sa demi‐finale contre Taylor Fritz. Non, le guer­rier est reparti au combat !

Après une telle scène, la logique aurait alors été que Medvedev l’emporte. Il a d’ailleurs servi pour le match à 5–4, après un jeu haras­sant sur le service de Djokovic. Mais ce dernier n’a jamais eu en tête de se préserver. Il a emmené Medvedev dans un troi­sième tie‐break décisif cette semaine. Et une fois de plus, le Russe s’est incliné.

Nole s’im­pose 6–3, 6–7(5), 7–6(2) en 3h09 de jeu. Il bat le Medvedev pour la troi­sième fois de suite, la huitième fois en douze matchs. Il peut désor­mais se tourner vers sa demi‐finale contre Taylor Fritz, prévue samedi.