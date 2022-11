Que Novak Djokovic, déjà qualifié, joue ce match à fond contre Daniil Medvedev était déjà louable. Qu’il continue de batailler dans la troi­sième manche et qu’il aille cher­cher la victoire après plus de 3 heures de jeu, en ayant eu tant de mal à reprendre ses esprits à la fin du deuxième set, est tout simple­ment remarquable.

Certains obser­va­teurs pensent qu’il aurait dû aban­donner pour se préserver. Une possi­bi­lité que Nole n’a même pas étudiée.

« Je ne me sentais pas très bien physi­que­ment mais je me suis battu. Je suis vrai­ment fier d’avoir trouvé le peu d’énergie qu’il me restait pour revenir. Je ne sais pas si j’au­rais pu aban­donner et jouer demain. Je n’y ai même pas pensé. Je voulais vrai­ment gagner », a révélé l’homme aux 21 titres du Grand Chelem sur le court.

Le travail de récu­pé­ra­tion s’an­nonce primor­dial avant sa demi‐finale contre Taylor Fritz, prévue samedi.