A l’issue de son succès, Novak s’est exprimé devant les médias, il a bien sûr évoqué cette année assez « folle » et sa fin de saison, plutôt réussie.

« Je ressens une profonde satis­fac­tion et, en même temps, un grand soula­ge­ment en raison des circons­tances que j’ai vécues cette année, bien sûr avec l’Australie. Cela a clai­re­ment eu un effet sur mon début de saison. Les premiers mois, j’ai essayé de trouver cet équi­libre dans mon jeu, tant tech­ni­que­ment que menta­le­ment. Cela a commencé à se produire préci­sé­ment en Italie, lorsque j’ai gagné le tournoi de Rome. C’est là que j’ai commencé à me sentir plus à l’aise en jouant au tennis, en étant sur le terrain. Le titre de Wimbledon était extrê­me­ment impor­tant. Après cela, je n’ai perdu qu’en finale de Paris‐Bercy, j’ai gagné tous les autres tour­nois. J’ai eu une fin de saison incroyable. Les tour­nois en salle ont toujours été très fruc­tueux pour moi. Le fait que ce soit en Italie rend ce trophée encore plus spécial ».