En confé­rence de presse après l’ob­ten­tion de son 6e sacre au Masters, grâce à sa victoire en finale contre Casper Ruud, Novak Djokovic a fait preuve d’hu­mour puis d’hon­nê­teté au moment de répondre à la ques­tion attendue : Est‐il le meilleur joueur du monde ?

« Non, je suis cinquième (sourire). Les clas­se­ments montrent qui a eu la meilleure année et Alcaraz est le n°1. Il n’y a pas grand‐chose à dire à ce sujet. Mais dans ma tête, je me vois toujours comme le meilleur joueur du monde, bien sûr. J’ai ce genre de menta­lité, ce genre d’ap­proche. Peu importe qui est en face, peu importe la surface, peu importe la saison, c’est toujours la même chose. Les ambi­tions sont aussi élevées que possibles. Ce genre d’ap­proche m’a permis d’ar­river là où j’en suis aujourd’hui, à 35 ans, avec l’un des plus grands trophées de ce sport. »