En cas de sacre dimanche prochain à Turin, Novak Djokovic égale­rait le record de Roger Federer, vain­queur de six Masters. Après sa victoire sur Stefanos Tsitsipas pour son premier match de poule, le Serbe a évoqué cette possibilité.

« Bien sûr, je le sais. Entrer dans l’his­toire de ce sport est toujours un facteur de moti­va­tion impor­tant pour moi. Je veux dire, peut‐être que cela n’af­fecte pas néces­sai­re­ment mon approche globale parce que j’ai assez d’ex­pé­rience, je me connais bien et je sais ce que je dois faire pour me préparer à mon prochain défi et à mon prochain adver­saire, mais bien sûr je suis conscient de la possi­bi­lité d’en­trer à nouveau dans l’his­toire. C’est un grand plaisir et un honneur d’oc­cuper cette posi­tion. Cela me motive donc et m’in­cite à jouer un tennis encore meilleur », a confié Nole qui affron­tera Andrey Rublev mercredi.