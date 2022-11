Après sa victoire sur Felix Auger‐Aliassime, lui assu­rant sa place en demi‐finales du Masters, Taylor Fritz a évoqué les condi­tions extrê­me­ment rapides à Turin en prenant l’exemple de Rafael Nadal, auteur de 16 aces en deux sets contre Casper Ruud jeudi.

« Ce n’est pas normal que Rafa fasse trois aces dans un jeu par exemple. Ces condi­tions aident les joueurs qui n’ont pas l’ha­bi­tude d’ob­tenir autant de points gratuits au service. Je me suis entraîné avec Rafa au début du tournoi et je ne pense pas avoir gagné trois points sur le retour. Si vous perdez votre service ici, il est très diffi­cile de gagner le set. Vous ne pouvez pas vous détendre du tout. C’est la chose la plus impor­tante cette semaine. Vous n’avez même pas besoin de servir de façon extra­or­di­naire, si vous servez bien et que vous y prêtez atten­tion, on peut croire que n’im­porte qui sert vrai­ment bien », a insisté l’Américain, qui défiera Novak Djokovic samedi.