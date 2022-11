« C’est le court le plus rapide de l’année », décla­rait Daniil Medvedev après sa défaite contre Andrey Rublev. Un constat partagé par l’en­semble des joueurs présents à Turin pour le Masters. Taylor Fritz sait parfai­te­ment à quoi s’at­tendre avant son troi­sième et dernier match de poules, aux allures de quarts de finale, contre Felix Auger‐Aliassime.

« C’est très diffé­rent dans ce format. D’habitude, quand on perd, on rentre chez soi. Évidemment, je n’étais pas heureux de perdre le match de ce soir (mardi, contre Ruud, ndlr). C’était serré. Maintenant je dois rebondir et essayer de battre Felix. Le gagnant passe. Ce sera un duel avec beau­coup de gros coups. Honnêtement, vu la façon dont les matchs se déroulent sur ce court, il s’agira de bien protéger son service et peut‐être de faire quelque chose dans les retours », a constaté l’Américain.