Le coach de Novak a bien voulu faire le point avec les médias après ce titre majeur acquis par son « poulain ». Selon lui, la clé du succès est liée au fait que Novak n’a jamais renoncé et qu’il met encore les bouchées doubles à l’entrainement.

« Il s’en­traîne encore plus dur que lors­qu’il avait 22 ans. C’est pour­quoi il est toujours aussi bon et qu’il va encore s’amé­liorer. La volonté de s’en­traîner, de s’amé­liorer, est incroyable. Il prend soin de son corps. De mon temps, on aban­don­nait le tennis à 30 ans, mais main­te­nant c’est incroyable. Regardez Roger Federer il y a deux ans, regardez Rafa Nadal. Des joueurs plus jeunes arrivent, mais regardez Novak. Il a toujours envie de gagner. S’il continue comme ça, dans son esprit, il sera toujours compé­titif, favori dans les Grands Chelems et dans les grands tournois. »