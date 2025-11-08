AccueilATPATP FinalsJannik Sinner à un jeune fan : « C'est très difficile de...
ATP Finals

Jannik Sinner à un jeune fan : « C’est très diffi­cile de dire non devant tout le public ! »

Thomas S
Par Thomas S

Tous réunis à l’oc­ca­sion du ‘Media Day’, les joueurs présents à Turin se sont assis sur la scène du Teatro Regio afin de répondre à quelques ques­tions, notam­ment celles de leurs fans. Un moment de partage au cours duquel un jeune supporter de Jannik Sinner lui a demandé s’il aimait toujours jouer au tennis, ce à quoi le N°1 mondial a répondu avec une pointe d’hu­mour, et un grand sourire.

« C’est très diffi­cile de dire non devant tout le public ! Non, je pense que nous tous ici sommes passionnés. Et sans la passion, avec tous les sacri­fices qu’il y a à faire, je ne pense pas que nous serions ici. Alors pour la ques­tion, ma réponse est : ‘oui’ ! »

Une inter­ac­tion qui a du ravir le jeune petit garçon auteur de cette question !

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 18:48

