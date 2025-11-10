Jannik Sinner a partagé le court d’en­traî­ne­ment avec Carlos Alcaraz il y a quelques jours pour pour­suivre sa prépa­ra­tion pour le Masters de fin d’année, dans l’ob­jectif de conserver son titre. Dans ce tournoi parti­cu­lier où tous les matchs sont intenses, s’en­traîner avec les meilleurs peut avoir une grande impor­tance, et même si les condi­tions et les choses mises en place à l’en­traî­ne­ment ne sont pas les mêmes qu’en match, l’Italien a expliqué à ESPN Brésil que cette session avec Carlos avait été très utile.

« Eh bien, certai­ne­ment. Vous savez, à l’en­traî­ne­ment, tout est très diffé­rent par rapport à un match. Dans un tournoi comme celui‐ci, où tu dois affronter immé­dia­te­ment les meilleurs au monde, il est aussi impor­tant de s’en­traîner avec une haute inten­sité, un haut niveau. Évidemment, il n’y a personne de mieux que Carlos pour s’en­traîner. Mais, à l’en­traî­ne­ment, tu ne fais pas les frappes que tu fais en match, tu essaies de nouvelles choses, tu vois si ça marche ou pas, mais c’est plus une sensa­tion person­nelle. Mais, je le répète, que ce soit un vrai match ou une session d’en­traî­ne­ment, c’est très agréable de jouer avec Carlos. »

Jannik for ESPN Brazil



🦊: “Well, surely. You know, in prac­tice every­thing is very different than in the match. In a tour­na­ment like this when you have to play imme­dia­tely against the best in the world, it’s also impor­tant to train with high inten­sity, high level. Obviously… pic.twitter.com/hsZgiAKiUr — janniksin archive (@sinnervideos) November 10, 2025

Sinner débute la défense de son titre ce 10 novembre à partir de 20h30, face à Félix Auger‐Aliassime.