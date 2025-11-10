AccueilATPATP FinalsJannik Sinner sur son entraînement avec Carlos Alcaraz : Il n'y a...
ATP Finals

Jannik Sinner sur son entraî­ne­ment avec Carlos Alcaraz : Il n’y a personne de mieux que lui pour s’en­traîner dans un tournoi comme celui‐ci, où tu dois affronter immé­dia­te­ment les meilleurs au monde »

Thomas S
Par Thomas S

-

1839

Jannik Sinner a partagé le court d’en­traî­ne­ment avec Carlos Alcaraz il y a quelques jours pour pour­suivre sa prépa­ra­tion pour le Masters de fin d’année, dans l’ob­jectif de conserver son titre. Dans ce tournoi parti­cu­lier où tous les matchs sont intenses, s’en­traîner avec les meilleurs peut avoir une grande impor­tance, et même si les condi­tions et les choses mises en place à l’en­traî­ne­ment ne sont pas les mêmes qu’en match, l’Italien a expliqué à ESPN Brésil que cette session avec Carlos avait été très utile.

« Eh bien, certai­ne­ment. Vous savez, à l’en­traî­ne­ment, tout est très diffé­rent par rapport à un match. Dans un tournoi comme celui‐ci, où tu dois affronter immé­dia­te­ment les meilleurs au monde, il est aussi impor­tant de s’en­traîner avec une haute inten­sité, un haut niveau. Évidemment, il n’y a personne de mieux que Carlos pour s’en­traîner. Mais, à l’en­traî­ne­ment, tu ne fais pas les frappes que tu fais en match, tu essaies de nouvelles choses, tu vois si ça marche ou pas, mais c’est plus une sensa­tion person­nelle. Mais, je le répète, que ce soit un vrai match ou une session d’en­traî­ne­ment, c’est très agréable de jouer avec Carlos. »

Sinner débute la défense de son titre ce 10 novembre à partir de 20h30, face à Félix Auger‐Aliassime.

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 09:46

Article précédent
Tsitsipas après la remise du trophée à Djokovic : « Rencontrez votre nouveau profes­seur d’histoire »
Article suivant
Joao Fonseca, en compa­gnie d’une légende, prend des notes et se prépare déjà pour 2026 !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.