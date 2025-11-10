Jannik Sinner a partagé le court d’entraînement avec Carlos Alcaraz il y a quelques jours pour poursuivre sa préparation pour le Masters de fin d’année, dans l’objectif de conserver son titre. Dans ce tournoi particulier où tous les matchs sont intenses, s’entraîner avec les meilleurs peut avoir une grande importance, et même si les conditions et les choses mises en place à l’entraînement ne sont pas les mêmes qu’en match, l’Italien a expliqué à ESPN Brésil que cette session avec Carlos avait été très utile.
« Eh bien, certainement. Vous savez, à l’entraînement, tout est très différent par rapport à un match. Dans un tournoi comme celui‐ci, où tu dois affronter immédiatement les meilleurs au monde, il est aussi important de s’entraîner avec une haute intensité, un haut niveau. Évidemment, il n’y a personne de mieux que Carlos pour s’entraîner. Mais, à l’entraînement, tu ne fais pas les frappes que tu fais en match, tu essaies de nouvelles choses, tu vois si ça marche ou pas, mais c’est plus une sensation personnelle. Mais, je le répète, que ce soit un vrai match ou une session d’entraînement, c’est très agréable de jouer avec Carlos. »
Jannik for ESPN Brazil— janniksin archive (@sinnervideos) November 10, 2025
🦊: “Well, surely. You know, in practice everything is very different than in the match. In a tournament like this when you have to play immediately against the best in the world, it’s also important to train with high intensity, high level. Obviously… pic.twitter.com/hsZgiAKiUr
Sinner débute la défense de son titre ce 10 novembre à partir de 20h30, face à Félix Auger‐Aliassime.
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 09:46