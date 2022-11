Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis se sont relancés mercredi en battant la paire Dodig – Krajicek 3–6, 6–4, 10–6. Menés 1–5 dans le super tie‐break, les Australiens sont revenus, poussés par le public turi­nois, sous l’im­pul­sion d’un Kyrgios déchainé.

« Peu de gens peuvent faire vibrer la foule comme moi… Je suis juste honnête. Toujours en vie avec mon frère », s’est réjoui Nick sur Instagram.

Il s’est égale­ment exprimé en confé­rence de presse. « Je me disais : ‘Si nous perdons aujourd’hui, nous serons exclus de tout l’événement, alors je vais sortir et faire ce que je peux’. Nous sommes la paire qui est capable de faire cela à peu près chaque fois que nous jouons, alors pour­quoi ne pas utiliser cela à notre avan­tage. La foule était incroyable et ils nous ont fait fran­chir la ligne. »

Les « Special K’s » tente­ront d’ob­tenir leur quali­fi­ca­tion dans le dernier carré contre la paire croate Mektic – Pavic vendredi.