Au Mexique avec Cameron Norrie pour une exhi­bi­tion, Nick Kyrgios s’est envolé au dernier moment pour Turin où il doit jouer le Masters en double avec Thanasi Kokkinakis. Il a loupé les diffé­rents points presse par lesquels sont passés tous les autres joueurs. Et il ne s’est même pas entraîné avec son premier match qu’il a perdu contre la paire Koolhof – Skupski (7−6, 6–7, 5–10).

Après sa défaite, le fina­liste de Wimbledon a voulu faire passer un message.

« Thanasi et moi formons une paire inat­tendue par rapport aux autres. Nous donnons la prio­rité à l’in­di­vidu, mais nous formons une très bonne paire et nous n’avons pas besoin de trop d’en­traî­ne­ment préa­lable. Ma condi­tion physique n’est pas idéale, mais nous aurions pu gagner aujourd’hui. Pour nous, Australiens, les condi­tions de voyage ne sont pas les meilleures. Nous ne passons que deux mois à la maison, le reste du monde peut en passer six. Mes niveaux d’énergie sont très bas. J’aimerais bien voir jusqu’où on peut aller ici, mais je ne peux pas nier que j’ai hâte de rentrer à la maison. »