C’est offi­ciel, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis sont quali­fiés pour les ATP Finals de double grâce à la « même » règle qui a validé le billet pour Novak Djokovic pour le tournoi de simple.

La règle stipule en effet que si une équipe a remporté un Grand Chelem dans l’année en cours est qu’elle est classée entre la huitième et la ving­tième place au clas­se­ment ATP après le Masters 1000 de Paris‐Bercy, cette équipe est quali­fiée pour Turin.

Puisque Kokkinakis et Kyrgios sont assurés d’être dans le Top 20, et que les cham­pions de Wimbledon Matthew Ebden et Max Purcell ne peuvent pas les rattraper, ils pour­ront parti­ci­pe­ront donc à la Masters Cup, reste à savoir si les deux compères austra­liens vont venir en Italie pour une semaine de tournoi.