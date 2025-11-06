Le tirage au sort du tant attendu Masters de Turin vient d’être effectué, et les têtes d’affiches Carlos Alcaraz et Jannik Sinner auront fort à faire.
Tête de série N°1, Alcaraz, qui espère passer les poules cette année, affrontera Novak Djokovic, Taylor Fritz et Alex De Minaur, trois adversaires très dangereux sur dur indoor.
Pour Jannik Sinner, cette phase poule pourrait ressembler à la fin de son tournoi au Masters 1000 de Paris, puisqu’il sera opposé à Alexander Zverev, Ben Shelton et pour terminer, Félix Auger‐Aliassime ou Lorenzo Musetti, qui peut encore se qualifier en cas de victoire à Athènes cette semaine.
Deux groupes qui semblent plutôt homogènes, avec un léger avantage à Jannik Sinner dans son groupe, puisqu’il a récemment battu ses adversaires.
2025 #NittoATPFinals Groups 🔒— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025
Jimmy Connors Group :
🇪🇸 Carlos Alcaraz
🇷🇸 Novak Djokovic
🇺🇸 Taylor Fritz
🇦🇺 Alex De Minaur
Bjorn Borg Group :
🇮🇹 Jannik Sinner
🇩🇪 Alexander Zverev
🇺🇸 Ben Shelton
🇮🇹 Lorenzo Musetti OR Felix Auger‐Aliassime 🇨🇦 pic.twitter.com/SKQmd04Hf6
Pour rappel, le tournoi des maîtres débute dès ce dimanche 9 novembre.
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 13:12