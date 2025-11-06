AccueilATPATP FinalsLe tirage du Masters enfin connu : du lourd pour Alcaraz, une...
Le tirage du Masters enfin connu : du lourd pour Alcaraz, une copie de Paris pour Sinner ?

Le tirage au sort du tant attendu Masters de Turin vient d’être effectué, et les têtes d’af­fiches Carlos Alcaraz et Jannik Sinner auront fort à faire.

Tête de série N°1, Alcaraz, qui espère passer les poules cette année, affron­tera Novak Djokovic, Taylor Fritz et Alex De Minaur, trois adver­saires très dange­reux sur dur indoor.

Pour Jannik Sinner, cette phase poule pour­rait ressem­bler à la fin de son tournoi au Masters 1000 de Paris, puis­qu’il sera opposé à Alexander Zverev, Ben Shelton et pour terminer, Félix Auger‐Aliassime ou Lorenzo Musetti, qui peut encore se quali­fier en cas de victoire à Athènes cette semaine.

Deux groupes qui semblent plutôt homo­gènes, avec un léger avan­tage à Jannik Sinner dans son groupe, puis­qu’il a récem­ment battu ses adversaires.

Pour rappel, le tournoi des maîtres débute dès ce dimanche 9 novembre.

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 13:12

