Après s’être incliné contre Novak Djokovic pour la huitième fois en douze matchs, au terme d’une grosse bataille de plus de trois heures de jeu, Daniil Medvedev a parlé de sa riva­lité avec le Serbe en rendant hommage au Big 3.

« Novak est dans une ligue à part, c’est sûr, avec Rafa et Roger. Et puis il y a le reste. Peut‐être qu’à un moment donné, quel­qu’un va essayer de les rattraper, alors nous parle­rons de quelque chose de diffé­rent. Je ne suis pas dans la même cour. Avec Novak, nous avons vécu de grosses batailles diffi­ciles. Il est en tête dans nos confron­ta­tions, même si j’ai gagné quelques gros matchs. Oui, c’est tout ce que je peux dire. Je ne suis certai­ne­ment pas proche de Novak. Peut‐être quand on joue l’un contre l’autre, mais dans l’en­semble, je ne peux pas me comparer à lui ou à l’un des trois grands »