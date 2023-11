Daniil va devoir passer l’obs­tacle Sinner pour tenter d’at­teindre la finale du Masters. Plus que soutenu par un public bouillant, l’Italien a réalisé un sans faute mais il a du puiser dans ses réserves pour y parvenir. Car s’il a très bien joué comme le dit Daniil il a aussi montré malgré tout des « défaillances ».

« À ce stade du tournoi, Jannik est en grande forme. Il peut tout faire. Il sert bien et volleye bien, et il manoeuvre aussi très bien depuis la ligne de fond. Il se utilise à bon escient l’amortie. Il n’y a pas de doute c’est un grand joueur. Par rapport à Pékin, j’ai trouvé à Vienne plus de solu­tons pour le gêner même si j’ai quand même perdu. Ici, en revanche, Jannik, bien qu’il ait merveilleu­se­ment joué, a quand même perdu deux sets »