En confé­rence de presse après sa défaite contre Andrey Rublev, au terme d’un match hale­tant, Daniil Medvedev n’a pas trop voulu en dire lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé s’il avait le temps, en plein match, d’ap­pré­cier l’at­mo­sphère et les encou­ra­ge­ments du public, conquis par le spec­tacle offert par les deux Russes lundi.

« C’est une ques­tion très déli­cate parce que, je ne sais pas… Nous voulons tous gagner. Si vous dévoilez vos secrets, vous serez plus vulné­rable. Mais il y a des matchs où vous avez l’im­pres­sion d’être intou­chable, et vous savez que tout ce que vous faites, disons‐le ainsi, se trans­forme en or. Là, ce n’était pas l’un d’entre eux ».

Le vain­queur du Masters 2020 n’a désor­mais plus le droit à l’er­reur. Il affronte Stefanos Tsitsipas, battu par Novak Djokovic, mercredi.