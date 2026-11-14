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Medvedev : « J’ai vu que tout le monde avait déjà commencé à publier des photos de vacances. Je vais donc tout donner et ensuite, direc­tion les Maldives »

Par
Jean Muller
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« Je n’ai plus envie de jouer cette saison, mais je dois le faire », avait déclaré Daniil Medvedev après son élimi­na­tion dès son entrée en lice au Rolex Paris Masters. Malheureusement ou heureu­se­ment pour lui, le cham­pion de l’US Open 2021 devra mettre un ultime coup de collier dans sa saison aux ATP Finals de Turin.

Interrogé sur son état de forme et son envie de décon­necter, après un cru 2026 érein­tant physi­que­ment, le cinquième mondial a fait preuve d’hu­mour au micro du média russe, Bolshe.

Journaliste : Tu avais dit que si tu ne te quali­fiais pas pour le tournoi final, ce serait tant pis : les Maldives, des vacances… Mais tu es là main­te­nant. Comment te sens‐tu ?


Medvedev : J’ai vu que sur les réseaux sociaux, tout le monde avait déjà commencé à publier des photos de vacances (rires). Non, quand je joue un tournoi, je me donne toujours à fond. C’est un dernier effort. Je vais donc tout donner, et ensuite, direc­tion les Maldives. En ce sens, rien n’a changé, c’est juste un peu repoussé dans le temps. Mais en même temps, c’est très bien aussi, car cela signifie que je suis ici, au tournoi.

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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