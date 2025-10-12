AccueilATPATP FinalsMedvedev ne veut pas entendre parler du Masters de Turin : "Le...
ATP FinalsATP - Shanghai

Medvedev ne veut pas entendre parler du Masters de Turin : « Le seul problème, c’est que je ne pense pas y aller comme rempla­çant, même en tant que premier »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

229

La défaite hier face à Rinderknech sonne un peu la « fin » de la saison pour le Russe qui était encore en course pour le Masters de Turin. Classé pour le moment 15ème à la Race, il devrait réaliser un parcours sans faute lors de la saison indoor. Interrogé au sujet de ses ambi­tions à venir, Daniil a été plutôt clair. 

« Si j’avais gagné ici [à Shanghai], bien sûr, j’au­rais dû réflé­chir, car je serai revenu dans la course, mais en l’état actuel des choses, c’est très loin. Le seul problème, c’est que je ne pense pas y aller comme rempla­çant, même en tant que premier [ rires ]. Je suis fatigué ; la saison a été diffi­cile. J’essaierai de bien jouer à Almaty, Vienne, Paris ; quoi qu’il arrive, arrivera »

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 11:50

Article précédent
Rinderknech a un set du rêve absolu
Article suivant
Vacherot s’ac­croche et revient dans le « game »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.