La défaite hier face à Rinderknech sonne un peu la « fin » de la saison pour le Russe qui était encore en course pour le Masters de Turin. Classé pour le moment 15ème à la Race, il devrait réaliser un parcours sans faute lors de la saison indoor. Interrogé au sujet de ses ambi­tions à venir, Daniil a été plutôt clair.

« Si j’avais gagné ici [à Shanghai], bien sûr, j’au­rais dû réflé­chir, car je serai revenu dans la course, mais en l’état actuel des choses, c’est très loin. Le seul problème, c’est que je ne pense pas y aller comme rempla­çant, même en tant que premier [ rires ]. Je suis fatigué ; la saison a été diffi­cile. J’essaierai de bien jouer à Almaty, Vienne, Paris ; quoi qu’il arrive, arrivera »