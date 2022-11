Éliminé du Masters, Rafael Nadal a dit qu’il était prêt à « mourir » pour retrouver son meilleur niveau. Son entraî­neur, Carlos Moya, le croit et le sait capable de réaliser à nouveau une grande saison 2023.

« Il est prêt à conti­nuer à évoluer et à être compé­titif, donc tant que cela se produit et que son corps tient bon, il sera prêt. Il sera prêt pour l’année prochaine, il est motivé, il a prouvé qu’il pouvait encore bien jouer et être un préten­dant pour gagner de grands tour­nois », a souligné le coach espa­gnol dans des propos accordés à Eurosport.

L’objectif prin­cipal du Majorquin semble évident pour l’année prochaine : remporter un 15e Roland‐Garros.

En atten­dant, il doit disputer ce jeudi son dernier match de poules contre Casper Ruud à Turin.