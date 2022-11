Éliminé après ses deux défaites contre Taylor Fritz et Felix Auger‐Aliassime, Rafael Nadal ne rempor­tera pas le Masters pour la première fois de sa carrière. En confé­rence de presse, le Majorquin, qui n’a plus gagné depuis son 3e tour de l’US Open contre Richard Gasquet, a parlé d’une deuxième partie de saison compli­quée, marquée par les bles­sures mais aussi un événe­ment heureux : la nais­sance de son fils, à la mi‐octobre.

« Ces six mois ont été assez diffi­ciles à tous points de vue. Je l’ac­cepte simple­ment. Lorsque vous vous trouvez dans toutes les circons­tances dans lesquelles je me suis trouvé ces six derniers mois, être ici est positif. C’est l’es­sen­tiel. Ce qui s’est passé aujourd’hui et au cours des deux dernières semaines… ce n’est pas une grande surprise. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste des résul­tats. C’est quelque chose qui pour­rait arriver, mais j’ai eu des mois très diffi­ciles. C’est la fin de l’his­toire. Tout ce que je peux faire, c’est conti­nuer à travailler, conti­nuer à faire tout ce que je dois faire pour me donner une chance de commencer avec de vraies oppor­tu­nités en 2023. C’est ça qui est impor­tant. Vous m’avez demandé des choses posi­tives. Oui, il y en a. J’ai pu jouer deux tour­nois au cours des trois dernières semaines, ce que je n’avais pas pu faire depuis longtemps. »