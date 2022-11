Battu mais lucide, Rafael Nadal a analysé avec justesse sa défaite face à un Taylor Fritz offensif et percutant.

« Tout est ques­tion de timing. Le tennis et le sport en général. J’ai moins de temps que lui pour faire ce que je veux avec la balle. J’avais l’im­pres­sion que tout allait trop vite. Lorsque cela se produit, vous êtes géné­ra­le­ment stressé et vous n’avez pas le temps de jouer le genre de coup que vous voulez jouer. À la plupart des moments du match, j’étais en posi­tion défen­sive et lui en posi­tion offen­sive. C’est ce qui s’est passé. C’est quelque chose que j’ai eu du mal à éviter, parce que vous devez être plus rapide avec vos jambes, plus rapide avec votre esprit. C’est quelque chose que même si vous travaillez, vous devez gagner des matchs pour que ça arrive. Mais chaque fois que je reviens de bles­sure, je ne dois pas jouer contre les meilleurs dès le premier jour. Cela se produit dans les Masters 1000 et les finales. Normalement, lorsque vous revenez d’une bles­sure ou d’une période d’ab­sence du terrain, vous avez la possi­bi­lité d’élever votre niveau en gagnant des matchs. Normalement, j’es­saie de revenir dans des épreuves moins élevées que celle‐ci. Comme ça, quand vous serez face au meilleur, vous serez plus prêt »