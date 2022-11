Arrivé tôt à Turin, Rafael Nadal va surement avoir un oeil sur le tirage au sort qui aura lieu ce midi. Après sa décon­venue à Paris où il a fait un très mauvais match, l’Espagnol devra élevé son niveau de jeu pour tenter l’ex­ploit de devenir à nouveau numéro 1 mondial par exemple.

Interrogé par nos confrères de l’ATP, l’Espagnol découvre le Piémont et visi­ble­ment cela est déjà une bonne expe­rience : « C’est toujours une bonne nouvelle de jouer le dernier événe­ment de l’année. Cela veut dire que vous avez eu une grande saison, donc je suis excité. L’Italie est un pays très proche pour moi. Être à Turin pour la première fois de ma vie, c’est une nouvelle expé­rience, donc je suis très heureux pour cela et j’ai hâte de voir le stade et les fans. Je ferai de mon mieux, comme toujours. »