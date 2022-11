Après sa défaite contre Taylor Fritz, sa troi­sième de suite sur le circuit, Rafael Nadal a livré une analyse juste de sa perfor­mance. Il a égale­ment regretté le fait de ne pas pouvoir affiché son niveau déve­loppé à l’en­traî­ne­ment en compétition.

« Je sais que je m’en­traîne bien, avec la bonne atti­tude et en faisant les bonnes choses. Chaque set joué à l’en­traî­ne­ment, j’étais assez compé­titif, mais ce n’est pas la même histoire en compé­ti­tion. Et votre niveau s’amé­liore quand vous gagnez des matchs. C’est quelque chose de normal, qui m’ar­rive après les cinq mois que j’ai eus. Mais même si c’est normal, cela n’empêche pas que je sois déçu et de penser que je pour­rais faire de meilleures choses en compé­ti­tion », a reconnu l’homme aux 21 titres du Grand Chelem, obligé de s’im­poser contre Felix Auger‐Aliassime mardi pour rester en vie dans ce Masters.