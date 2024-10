Qu’il le veuille ou non, la perfor­mance que le Serbe est entrain de réaliser en Chine est entrain de le mettre en belle posture pour être qualifié pour le Masters de Turin. S’il l’emporte demain, il aura donc 4260 points. Il sera toujours 6ème avec 30 points de retard sur Taylor Fritz.

Parmi ses pour­sui­vants, ce n’est pas la grande forme et les oppor­tu­nités ne sont plus très nombreuses puisque il reste quatre semaines de compé­ti­tions qui se décom­posent de la façon suivante : 1 semaine en ATP250, puis ATP500, puis le Rolex Paris Masters, puis ATP250 soit un capital poten­tiel de 2000 points si un joueur venait à tout gagner, et surtout tout jouer.

Maintenant, il reste deux incon­nues concer­nant la Serbe. Va‐t‐il jouer à Paris ? Et s’il se qualifie, ce qui est probable, fera‐t‐il l’im­passe sur Turin ?