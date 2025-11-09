Après sa victoire à Athènes face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic n’a pas attendu longtemps pour annoncer son forfait pour le Masters de Turin, en raison d’une blessure persistante. Le Serbe a donné plus de détails sur cette blessure en conférence de presse, révélant notamment qu’il avait du joueur la finale sous antidouleurs.
« J’ai eu des problèmes à l’épaule pendant tout le tournoi. J’ai pris de forts antidouleurs pour jouer en finale. Quand les effets secondaires diminueront, ça ne sera pas agréable. Je n’aurais pas pu jouer à Turin au niveau requis, compte tenu des problèmes. », a‑t‐il expliqué.
Novak explaining Turin decision on press : I had shoulder issues during whole tournament. Took some strong pain killers to play in finals. When after effects go down, won’t be pleasant. Couldn’t play in Turin on required level, considering the issues.#NovakDjokovic #Turin pic.twitter.com/C5GkN4GuN2— Nemanja Stanojcic (@Awax92) November 8, 2025
Place au repos et aux soins pour Nole, qui vient tout de même de battre un nouveau record !
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 12:14