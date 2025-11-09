Après sa victoire à Athènes face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic n’a pas attendu long­temps pour annoncer son forfait pour le Masters de Turin, en raison d’une bles­sure persis­tante. Le Serbe a donné plus de détails sur cette bles­sure en confé­rence de presse, révé­lant notam­ment qu’il avait du joueur la finale sous antidouleurs.

« J’ai eu des problèmes à l’épaule pendant tout le tournoi. J’ai pris de forts anti­dou­leurs pour jouer en finale. Quand les effets secon­daires dimi­nue­ront, ça ne sera pas agréable. Je n’aurais pas pu jouer à Turin au niveau requis, compte tenu des problèmes. », a‑t‐il expliqué.

Novak explai­ning Turin deci­sion on press : I had shoulder issues during whole tour­na­ment. Took some strong pain killers to play in finals. When after effects go down, won’t be plea­sant. Couldn’t play in Turin on required level, consi­de­ring the issues.#NovakDjokovic #Turin pic.twitter.com/C5GkN4GuN2 — Nemanja Stanojcic (@Awax92) November 8, 2025

Place au repos et aux soins pour Nole, qui vient tout de même de battre un nouveau record !