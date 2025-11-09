AccueilATPATP FinalsNovak Djokovic : « J’ai eu des problèmes à l’épaule pendant tout...
Novak Djokovic : « J’ai eu des problèmes à l’épaule pendant tout le tournoi. J’ai pris de forts anti­dou­leurs pour jouer en finale »

Après sa victoire à Athènes face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic n’a pas attendu long­temps pour annoncer son forfait pour le Masters de Turin, en raison d’une bles­sure persis­tante. Le Serbe a donné plus de détails sur cette bles­sure en confé­rence de presse, révé­lant notam­ment qu’il avait du joueur la finale sous antidouleurs.

« J’ai eu des problèmes à l’épaule pendant tout le tournoi. J’ai pris de forts anti­dou­leurs pour jouer en finale. Quand les effets secon­daires dimi­nue­ront, ça ne sera pas agréable. Je n’aurais pas pu jouer à Turin au niveau requis, compte tenu des problèmes. », a‑t‐il expliqué.

Place au repos et aux soins pour Nole, qui vient tout de même de battre un nouveau record !

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 12:14

