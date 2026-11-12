Les Nitto ATP Finals approchent à grands pas et débu­te­ront ce dimanche 15 novembre à l’Inalpi Arena de Turin, en Italie.

Le tirage au sort, effectué ce jeudi matin, a livré son verdict avec la compo­si­tion des deux groupes :

Groupe John McEnroe :

Alexander Zverev

Ben Shelton

Arthur Fils

Rafael Jodar

Groupe Ivan Lendl :

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Frances Tiafoe

Et alors que la program­ma­tion des premières rencontres vient de tomber, notre Français Arthur Fils connaît désor­mais son premier adver­saire. Pour sa grande entrée en lice au tournoi des Maîtres, il affron­tera ce dimanche, à partir de 20h30, le redou­table serveur améri­cain Ben Shelton, en session de soirée.

Le premier adver­saire d’Arthur Fils aux ATP Finals est connu 🔥 pic.twitter.com/1c2BsIX6gK — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 12, 2026

Une grosse oppo­si­tion d’en­trée pour le Tricolore, qui devra rapi­de­ment trouver ses marques face à l’un des joueurs les plus explo­sifs du circuit.

Pour espérer rallier les demi‐finales, le Français devra terminer à l’une des deux premières places de son groupe. Autant dire qu’un bon départ face à Shelton serait idéal.