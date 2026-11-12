Les Nitto ATP Finals approchent à grands pas et débuteront ce dimanche 15 novembre à l’Inalpi Arena de Turin, en Italie.
Le tirage au sort, effectué ce jeudi matin, a livré son verdict avec la composition des deux groupes :
Groupe John McEnroe :
- Alexander Zverev
- Ben Shelton
- Arthur Fils
- Rafael Jodar
Groupe Ivan Lendl :
- Carlos Alcaraz
- Daniil Medvedev
- Flavio Cobolli
- Frances Tiafoe
Et alors que la programmation des premières rencontres vient de tomber, notre Français Arthur Fils connaît désormais son premier adversaire. Pour sa grande entrée en lice au tournoi des Maîtres, il affrontera ce dimanche, à partir de 20h30, le redoutable serveur américain Ben Shelton, en session de soirée.
Une grosse opposition d’entrée pour le Tricolore, qui devra rapidement trouver ses marques face à l’un des joueurs les plus explosifs du circuit.
Pour espérer rallier les demi‐finales, le Français devra terminer à l’une des deux premières places de son groupe. Autant dire qu’un bon départ face à Shelton serait idéal.
Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 17:02