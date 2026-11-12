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On connait l’ad­ver­saire de son premier match pour Arthur Fils et c’est du lourd !

Par
Antoine Trupiano
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Les Nitto ATP Finals approchent à grands pas et débu­te­ront ce dimanche 15 novembre à l’Inalpi Arena de Turin, en Italie.

Le tirage au sort, effectué ce jeudi matin, a livré son verdict avec la compo­si­tion des deux groupes :

Groupe John McEnroe :

  • Alexander Zverev
  • Ben Shelton
  • Arthur Fils
  • Rafael Jodar

Groupe Ivan Lendl :

  • Carlos Alcaraz
  • Daniil Medvedev
  • Flavio Cobolli
  • Frances Tiafoe

Et alors que la program­ma­tion des premières rencontres vient de tomber, notre Français Arthur Fils connaît désor­mais son premier adver­saire. Pour sa grande entrée en lice au tournoi des Maîtres, il affron­tera ce dimanche, à partir de 20h30, le redou­table serveur améri­cain Ben Shelton, en session de soirée.

Une grosse oppo­si­tion d’en­trée pour le Tricolore, qui devra rapi­de­ment trouver ses marques face à l’un des joueurs les plus explo­sifs du circuit.

Pour espérer rallier les demi‐finales, le Français devra terminer à l’une des deux premières places de son groupe. Autant dire qu’un bon départ face à Shelton serait idéal.

Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 17:02

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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