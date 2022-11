Demi‐finaliste en 2021 au Masters, Casper Ruud est de retour un an plus tard avec une expé­rience plus impor­tante et deux finales de Grand Chelem au comp­teur : une contre Rafael Nadal à Roland‐Garros et une autre contre Carlos Alcaraz à l’US Open.

L’un de ses entraî­neurs, Pedro Clar, membre de la Rafa Nadal Academy, est revenu sur la première pour l’ATP.

« Jouer sa première finale de Grand Chelem avec Rafa à Roland Garros… C’est le défi le plus diffi­cile que l’on puisse avoir en tant que joueur. Il était peut‐être choqué d’avoir Nadal en face de lui. Il ne pouvait pas être lui‐même ou jouer son tennis », a suggéré le coach espagnol.

Le Norvégien va retrouver Nadal lors de cette phase de groupes des Finales ATP puis lors d’une tournée d’ex­hi­bi­tions en Amérique du Sud fin novembre.