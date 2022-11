Nos confrères du quoti­dien As ont pu récueillir les impres­sions de l’Espagnol avant qu’il ne débute son Masters, une épreuve où il n’a jamais fait des prouesses. Une situa­tion que Rafa n’a pas de mal à expliquer.

« Je me suis qualifié 17 fois, et je n’ai pas été compé­titif 17 fois. C’est une réalité. Je ne sais pas combien de fois j’ai pu jouer le Masters avec de vraies options, en fait je n’ai jamais été bon dans ces condi­tions rapides. Historiquement, ça a été, je pense, la pire surface pour moi. Mais il est vrai que ces dernières années, je pense m’être nette­ment amélioré sur ce type de surface. Je pense qu’en 2020, lorsque j’ai perdu contre Medvedev, c’était l’oc­ca­sion la plus belle de ma carrière. C’est la réalité. C’est l’une des défaites qui m’a le plus blessé dans une saison ».