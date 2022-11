Avec la défaite de Stefanos Tsitsipas contre Novak Djokovic et l’éli­mi­na­tion de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, forfait pour le Masters en raison d’une déchi­rure abdo­mi­nale, est assuré de terminer l’année 2022 sur le trône. Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire après son titre à l’US Open, il devient aussi le plus jeune à terminer une saison à cette place.

Sur Tennis Channel, Andy Roddick a évoqué Nole, qui a perdu beau­coup de points « injus­te­ment », tout en rendant hommage à l’Espagnol.

« Je pense toujours que vous auriez du mal à trouver quel­qu’un qui pense que Novak n’est pas le meilleur joueur du monde. Mais le numéro 1 mondial est Alcaraz. L’ascension de ce gamin a été fulgu­rante. Atteindre le numéro 1 aussi rapi­de­ment, c’est une autre histoire. Le rang de numéro 1 pour Alcaraz est bien mérité… Il a été incroyable à regarder cette année ! », a déclaré l’Américain.