Bien qu’é­li­miné en demi‐finale, Andrey a réalisé une très belle semaine en Italie et on l’at­ten­dait pas à un tel niveau. Cela est une bonne nouvelle pour le Russe qui espère confirmer ces progrès dès l’année prochaine.

« Casper a vrai­ment bien joué, solide. Après avoir perdu mon service, j’ai essayé de jouer de manière plus agres­sive, puis j’ai commencé à manquer de plus en plus. Quand j’ai réussi à mieux jouer, il était trop tard. Je retiens beau­coup de choses posi­tives de cette semaine. J’ai atteint les demi‐finales pour la première fois, je suis heureux. J’espère tirer une grande leçon de ce match. Maintenant, j’ai le temps de m’amé­liorer, donc nous verrons comment je vais arriver en Australie. J’attends avec impa­tience la prochaine saison.