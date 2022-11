Medvedev effec­tuait son entrée en lice au Masters face à son compa­triote Andrey Rublev, ce fut une grosse bataille mais le moins bien classé des deux hommes s’im­pose fina­le­ment 6−7,6−3, 7–6 en deux heures et trente minutes de jeu.

Andrey Rublev avait pour­tant perdu le premier set au tie break après avoir loupé pas moins de six balles de set.

Remonté et agressif, il profi­tait alors d’une petite redes­cente d’in­ten­sité chez Daniil Medvedev pour faire le break à 1–1 dans la seconde manche et l’emmener au bout pour emporter le deuxième acte 6 jeux à 4.

Au terme d’un troi­sième set accroché, les serveurs n’ont rien lâché pour tenir leurs mises en jeu jusqu’au bout du « suspens », leur duel allait donc se jouer dans un jeu décisif. Andrey Rublev fut alors plus tran­chant et solide pour conclure sur sa cinquième balle de match et l’emporter au bout du suspens 9 points à 7.

Lui qui disait avoir du mal à gérer ses émotions a donc créé la surprise ce lundi car il est évident que son compa­triote était le favori du match. C’était la 6ème confron­ta­tion entre les deux cham­pions et seule­ment la deuxième victoire d’Andrey bien placé pour aller en demi‐finale.