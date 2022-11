S’il a été expulsé d’Australie, privé d’US Open, de quatre Masters 1000 et n’a obtenu aucun point pour son sacre à Wimbledon, Novak Djokovic ne s’est jamais décou­ragé. Il a été perfor­mant à chaque fois qu’il a eu l’oc­ca­sion de jouer. Lors de la céré­monie de remise des trophées du Masters, Casper Ruud a souligné la force mental du Serbe.

« Tout d’abord, féli­ci­ta­tions Novak et à ton équipe égale­ment. Je ne peux pas imaginer à quel point cette année a été diffi­cile pour toi par moment, alors chapeau pour ce que tu as surmonté et ce que tu as accompli cette année. C’est remar­quable et vrai­ment très impres­sion­nant. Félicitations encore une fois pour avoir montré à tout le monde que tu es toujours là et pour avoir terminé cette année d’une manière formi­dable », a déclaré le 3e joueur mondial.