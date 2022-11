Déjà qualifié grâce à ses deux victoires contre Felix Auger‐Aliassime et Taylor Fritz, Casper Ruud affron­tera pour son dernier match de poules Rafael Nadal, lui éliminé suite à ses deux défaites contre ces mêmes adver­saires. Ce match, sans grand enjeu, sera une sorte de revanche de la finale de Roland‐Garros, remportée par l’Espagnol en trois sets, et un avant goût de leur tournée d’ex­hi­bi­tion à la fin du mois en Amérique du Sud.

Quel que soit le contexte, le Norvégien se méfie de la bête blessée…

« On ne peut jamais se sentir à l’aise en jouant contre Rafa, quelle que soit sa forme ou la situa­tion dans laquelle il se trouve. Je veux dire, il a eu deux défaites diffi­ciles ici. Cependant, le match de jeudi se dérou­lera dans des condi­tions très diffé­rentes de celles que nous avons connues à Roland Garros cette année, c’est certain. Ce n’est pas un match au meilleur des cinq manches et c’est sur un court en dur. Tout est diffé­rent. Mais on ne peut jamais douter de Rafa. Il l’a prouvé à de nombreuses reprises. Chaque match ici est impor­tant. Vous jouez pour les points et pour le clas­se­ment. Je suis sûr qu’il aime­rait prendre une sorte de revanche sur ses deux défaites et terminer sa saison en beauté. Évidemment, pour moi, ce serait un rêve de sortir de ce groupe avec trois victoires. Mais le prochain match sera certai­ne­ment très diffi­cile. Ce sera toujours un peu plus spécial de jouer contre lui. »