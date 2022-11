Au contraire de Novak Djokovic, qui a bataillé pendant plus de 3 heures contre Daniil Medvedev sans calculer, à la veille de sa demi‐finale contre Taylor Fritz, Casper Ruud a clai­re­ment avoué n’avoir pas jouer à 100% contre Rafael Nadal jeudi. Malgré son jour de repos supplémentaire.

« Oui, je me suis senti un peu diffé­rent, c’est sûr. Ce n’est pas souvent qu’on se retrouve dans une telle situa­tion. C’est le seul tournoi où il y a une phase de groupe. Je ne pouvais pas imaginer être premier et déjà qualifié après deux matchs, mais heureu­se­ment, je l’étais. D’une certaine manière, j’ai pu me détendre, bien sûr. Mais à la fin de la journée, on veut juste s’en sortir et ne pas risquer de se blesser, en sachant que je dois être prêt pour samedi, parce que peu importe qui vous jouez, ce sera diffi­cile. Tout ça m’a fait prendre le match un peu diffé­rem­ment », a avoué le Norvégien.