Avec une finale à Roland‐Garros et l’US Open, Casper continue sur sa lancée à Turin où il s’est qualifié pour la finale en domi­nant un Rublev un peu dépassé par l’évè­ne­ment. En confé­rence de presse, calme­ment, le Norvégien a fait un premier bilan de sa saison. Un bilan qui l’amène force­ment à être ambi­tieux pour la suite de sa carrière.

« J’ai pu atteindre de nouveaux niveaux dans mon clas­se­ment au cours des deux ou trois dernières années, en grim­pant régu­liè­re­ment. J’étais proche du numéro un, mais je n’y suis pas arrivé. Cela m’a donné la moti­va­tion et la confiance que cela peut arriver à l’avenir. Je vais conti­nuer à essayer. Je pense qu’à l’avenir, la lutte sera plus ouverte pour que d’autres joueurs puissent venir une fois dans leur carrière, j’es­père être l’un d’entre eux. Nous avons vu comment cette année Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz y sont arrivés »