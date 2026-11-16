Ben Shelton n’a pas tremblé face à Arthur Fils pour s’im­poser au meilleur des trois manches (6−2, 3–6, 6–3), notam­ment grâce à un service parti­cu­liè­re­ment effi­cace pour son entrée en lice aux ATP Finals.

Avec son nouvel entraî­neur Juan Carlos Ferrero dans son box, l’Américain débute donc sa campagne turi­noise par une victoire. Et ce n’est que le début d’un long travail qu’il espère fruc­tueux aux côtés de l’an­cien numéro un mondial et, bien évidem­ment, de son père, toujours présent.

« C’était génial de l’avoir aux côtés de mon père. Ce sont deux personnes qui ont faim de réus­site et qui sont enthou­siastes. Ces derniers jours, nous avons déjà beau­coup travaillé, en essayant de progresser chaque jour. Je suis certain qu’ils seront satis­faits de certaines choses que j’ai faites aujourd’hui et moins satis­faits d’autres. Nous allons conti­nuer à avancer à partir de là » a déclaré Ben Shelton.