Ben Shelton n’a pas tremblé face à Arthur Fils pour s’imposer au meilleur des trois manches (6−2, 3–6, 6–3), notamment grâce à un service particulièrement efficace pour son entrée en lice aux ATP Finals.
Avec son nouvel entraîneur Juan Carlos Ferrero dans son box, l’Américain débute donc sa campagne turinoise par une victoire. Et ce n’est que le début d’un long travail qu’il espère fructueux aux côtés de l’ancien numéro un mondial et, bien évidemment, de son père, toujours présent.
« C’était génial de l’avoir aux côtés de mon père. Ce sont deux personnes qui ont faim de réussite et qui sont enthousiastes. Ces derniers jours, nous avons déjà beaucoup travaillé, en essayant de progresser chaque jour. Je suis certain qu’ils seront satisfaits de certaines choses que j’ai faites aujourd’hui et moins satisfaits d’autres. Nous allons continuer à avancer à partir de là » a déclaré Ben Shelton.
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 11:48