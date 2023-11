Arrivé très tôt à Turin après avoir fait l’im­passe sur son deuxième match à Bercy entrai­nant une belle polé­mique, Jannik Sinner est déjà chaud bouillant. On sent qu’il veut réaliser quelque chose de grand devant son public. Cela tombe bien car il sera reposé et se présen­tera avec une belle dose de confiance.

Preparation day 1 ✅ pic.twitter.com/UKfruA59nk — Jannik Sinner (@janniksin) November 7, 2023

D’ailleurs, il s’est exprimé à ce sujet auprès de l’ATP en consi­dé­rant à juste titre que c’est la clé pour réussir au plus haut niveau.

« Lorsque l’on se sent en confiance, il est toujours un peu plus facile de jouer, mais la confiance est quelque chose que l’on doit gagner. La confiance ne s’achète pas. C’est un élément fonda­mental de la vie d’un joueur, qui se construit en gagnant beau­coup de matches, mais je dirais aussi que la personne que l’on bat est très impor­tante. Dans cette idée, les victoires au tournoi de Pékin ont été très impor­tantes cette saison. »