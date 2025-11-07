Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont totalement pris les rênes du circuit ATP depuis 2 ans, mais les deux meilleurs joueurs du monde savent faire plaisir à leurs fans, et leur amitié sincère est également agréable à voir. Avant le début du Masters à Turin, les deux hommes se sont livré une belle bataille à l’entraînement, pour le plus grand plaisir des chanceux présents sur place. Les sourires étaient eux aussi bien de la partie à la fin de la séance, comme en témoigne le selfie posté par Carlos Alcaraz sur les réseaux sociaux.
1️⃣⚔️— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 7, 2025
🇪🇸🤝🏽🇮🇹 @janniksin pic.twitter.com/iD4dlHlJZS
Sur le court, on peut d’ores et déjà s’apercevoir que les deux joueurs sont affûtés et prêts à lutter pour le titre et la place de N°1 mondial !
Calm Before the Storm 👀— Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2025
Highlights from Sinner & Alcaraz’s practice session in Turin 🤝#NittoATPFinals @janniksin @carlosalcaraz pic.twitter.com/VFZ046pScC
De quoi rêver d’un nouveau duel d’anthologie la semaine prochaine !
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 14:45