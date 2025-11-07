Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont tota­le­ment pris les rênes du circuit ATP depuis 2 ans, mais les deux meilleurs joueurs du monde savent faire plaisir à leurs fans, et leur amitié sincère est égale­ment agréable à voir. Avant le début du Masters à Turin, les deux hommes se sont livré une belle bataille à l’en­traî­ne­ment, pour le plus grand plaisir des chan­ceux présents sur place. Les sourires étaient eux aussi bien de la partie à la fin de la séance, comme en témoigne le selfie posté par Carlos Alcaraz sur les réseaux sociaux.

Sur le court, on peut d’ores et déjà s’aper­ce­voir que les deux joueurs sont affûtés et prêts à lutter pour le titre et la place de N°1 mondial !

De quoi rêver d’un nouveau duel d’an­tho­logie la semaine prochaine !