Flavio Cobolli n’a pas réussi à se libérer de la pres­sion lors de son match face à Daniil Medvedev, qui s’est montré plus solide que lui pour s’imposer en deux manches.

Interrogé par nos confrères d’Ubitennis après la rencontre, l’Italien a expliqué que l’absence de son compa­triote Jannik Sinner se faisait parti­cu­liè­re­ment ressentir, notam­ment en raison de la pres­sion supplé­men­taire exercée par les fans italiens sur ses épaules.

#Cobolli : “#Sinner ? L’assenza di Jannik a me non aiuta, mi avrebbe tolto un po’ di pres­sione. Sento di dover portare in alto il suo nome. Credo di aver comunque fatto una pres­ta­zione sopra la media di quello che mi aspet­tavo prima della partita, ma poi c’è anche l’avversario e… pic.twitter.com/4tWGy4Iznz — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) November 16, 2026

« Jannik manque à tout le monde. À nous, les Italiens, au niveau de la pres­sion, incons­ciem­ment, il nous aide beau­coup en dehors du terrain. Il prend sur lui toute la pres­sion liée à l’obligation de gagner, aux attentes des fans, etc. Il nous laisse un peu d’espace et une marge d’erreur. Nos défaites pèsent moins lourd et cela se ressent au cours de l’année. Dans la seconde moitié de saison, son absence s’est fait sentir, encore plus dans ce tournoi. Personnellement, sa présence m’aurait beau­coup arrangé. Sans aucun doute, mon premier match ne se serait pas terminé de cette manière. J’aurais pu jouer beau­coup plus serei­ne­ment, mais ce n’est qu’une consi­dé­ra­tion person­nelle » a déclaré Flavio Cobolli.