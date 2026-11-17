Flavio Cobolli n’a pas réussi à se libérer de la pression lors de son match face à Daniil Medvedev, qui s’est montré plus solide que lui pour s’imposer en deux manches.
Interrogé par nos confrères d’Ubitennis après la rencontre, l’Italien a expliqué que l’absence de son compatriote Jannik Sinner se faisait particulièrement ressentir, notamment en raison de la pression supplémentaire exercée par les fans italiens sur ses épaules.
« Jannik manque à tout le monde. À nous, les Italiens, au niveau de la pression, inconsciemment, il nous aide beaucoup en dehors du terrain. Il prend sur lui toute la pression liée à l’obligation de gagner, aux attentes des fans, etc. Il nous laisse un peu d’espace et une marge d’erreur. Nos défaites pèsent moins lourd et cela se ressent au cours de l’année. Dans la seconde moitié de saison, son absence s’est fait sentir, encore plus dans ce tournoi. Personnellement, sa présence m’aurait beaucoup arrangé. Sans aucun doute, mon premier match ne se serait pas terminé de cette manière. J’aurais pu jouer beaucoup plus sereinement, mais ce n’est qu’une considération personnelle » a déclaré Flavio Cobolli.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 10:07