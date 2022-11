Daniil Medvedev a une dernière chance à Turin de remporter un titre majeur en 2022, au terme d’une saison assez compli­quée même s’il a remporté deux tour­nois, à Los Cabos et à Vienne. Le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, pense que le vain­queur de l’US Open 2021 n’a pas les nerfs assez solides pour gagner un tournoi tel que le Masters.

« La prépa­ra­tion psycho­lo­gique sera le prin­cipal problème pour Medvedev car il a eu trop de pauses récem­ment et ses nerfs sont instables. Il a été mis hors jeu pendant trois mois par une bles­sure, puis il a été contraint de manquer Wimbledon en raison de la suspen­sion des Russes. Le système nerveux, comme les muscles, doit être main­tenu dans un ton constant, et sans pratique du jeu, il n’est plus entraîné. Dans le tournoi final, ce sera un problème pour Medvedev. Physiquement, il peut être frais, mais son système nerveux sera rapi­de­ment fatigué. La consé­quence en sera un manque de patience dans le jeu et, par consé­quent, des fautes directes », a estimé Tarpischev dans des propos rapportés par Tennis upto­date.