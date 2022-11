Toni Nadal, présent à Turin cette semaine pour accom­pa­gner son poulain, Felix Auger‐Aliassime, a fait quelques confi­dences au Journal du Québec avant le match décisif entre son neveu, Rafa, et le Canadien.

« La première fois que je l’ai rencontré, je lui ai demandé ce qu’il souhai­tait atteindre dans sa carrière. Il m’a dit : ‘Je veux être premier.’ Je lui ai répondu : ‘Ouf, ce n’est pas facile ! Je crois que tu as besoin d’apprendre beau­coup de choses. À l’époque, il y avait des choses qu’il ne faisait pas bien. Mais main­te­nant, parmi les joueurs qui peuvent être premiers, je crois qu’il y a Alcaraz, Zverev, et lui. Après, on verra. On ne sait jamais. Mais il doit penser aux Grands Chelems, au premier rang. À des choses très hautes. Pas qu’au top 10. Car il y est. »