Dans une inter­view accordée au Tennis Magazine Allemand à l’US Open et qui a été mise en ligne récem­ment, Stefanos avait une vision très précise de ce qu’il pour­rait arriver sur le circuit après la fin du fameux big 3.

« Beaucoup de joueurs sont en lice pour prendre la succes­sion du Big 3. Et je ne sais pas si le public est prêt pour cela. Dans tout sport à succès, il y a peu de héros, c’est ce qui fait l’at­trait. Pendant près de deux décen­nies, nous avons eu Roger, Rafa et Novak, et ils sont toujours là. Maintenant, il y a beau­coup plus de joueurs qui veulent prendre le relais. Je ne suis pas sûr que cela contri­buera à la popu­la­rité du tennis. L’exclusivité de ces trois joueurs n’exis­tera plus »